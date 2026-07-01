Shake Shack llega a Panamá y establece su primer hogar en Costa del Este

Shake Shack llegará oficialmente a Panamá. La reconocida marca internacional de hamburguesas, junto a su socio local Multifood Enterprises, confirmó la próxima apertura de su primera ubicacion en el país, en Costa del Este, una de las zonas más dinámicas y modernas de la Ciudad de Panamá.

Ubicado en el corazón de Costa del Este, el restaurante ofrecerá los favoritos de Shake Shack, incluyendo la icónica ShackBurger® elaborada con carne de res premium 100% Angus; las famosas Crinkle-Cut Fries; el cremoso Frozen Custard; y la Chicken Shack™, además de propuestas exclusivas creadas especialmente para Panamá. Los invitados podrán disfrutar de primera mano el compromiso de Shake Shack con ingredientes de alta calidad, una hospitalidad cálida y una auténtica conexión con la comunidad.

“Estamos muy emocionados de anunciar la llegada de Shake Shack a Panamá e iniciar esta nueva etapa junto a la comunidad panameña”, expresó Héctor Ospina, CEO de Multifood Enterprises. “Costa del Este representa el lugar ideal para presentar la marca: una comunidad moderna, cosmopolita y llena de energía. Estamos ansiosos por compartir nuestra ShackBurger®, Crinkle-Cut Fries, Shakes y experiencias únicas con Panamá”.

Arte, diseño y comunidad

Desde sus inicios en el Madison Square Park de Nueva York, Shake Shack ha estado guiada por una filosofía sencilla: Stand for Something Good®, una visión enfocada en construir comunidad a través de la gastronomía, la cultura, el arte y, sobre todo, las personas.

Shake Shack llegará oficialmente a Panamá. Cortesía

Como parte de esta visión, el artista panameño RAKO (Andrés Rivera) creó una obra original para anunciar la llegada de Shake Shack a Panamá. Shake Shack en Town Center Costa del Este contará con una instalación permanente diseñada por RAKO, inspirada en la identidad contemporánea de Panamá y en la conexión entre la comunidad, la naturaleza y la vida urbana.

Una apertura exclusiva para Panamá

Shake Shack presentará colaboraciones locales, aliados estratégicos, productos exclusivos del menú y experiencias desarrolladas especialmente para la comunidad panameña.