Avanza el pago de prestaciones laborales pendientes a exfuncionarios del MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) realizó una nueva jornada de entrega de cheques correspondientes al pago de prestaciones laborales (vacaciones) y prima de antigüedad a exfuncionarios de la institución.

En esta décima jornada se desembolsó la suma de B/. 117,237.57 a 46 excolaboradores. Con este pago, la actual administración suma más de 2 millones de dólares distribuidos a 2,204 exfuncionarios. Esta iniciativa forma parte del plan estatal para saldar compromisos pendientes de periodos anteriores, bajo un proceso ordenado en beneficio de los exservidores públicos.

Durante la actividad, la ministra Beatriz Carles, destacó que el cumplimiento de estas obligaciones representa un acto de justicia laboral y un reconocimiento al aporte realizado por quienes contribuyeron al desarrollo de los programas sociales.

Asimismo, la jefa de la cartera institucional reiteró que el ministerio continuará efectuando entregas de manera periódica, conforme avancen los procesos administrativos y presupuestarios, con el propósito de atender a todos los beneficiarios que mantienen prestaciones pendientes.

El MIDES recordó a los exfuncionarios que deben mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución, donde se publican los listados de las personas cuyos cheques se encuentran disponibles para retiro, así como la información relacionada con las próximas jornadas de pago.