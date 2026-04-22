Pagos a Jubilados y pensionados: fechas de la primera quincena de mayo 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.
Contenido relacionado: CEPANIM: documentos que debes subir para recibir el pago
Calendario de pagos CSS – mayo 2026
Acreditación bancaria (ACH)
- Lunes 4 de mayo de 2026
Pago por cheque
- Martes 5 de mayo de 2026
Recomendaciones a jubilados y pensionados para el cobro
La CSS recuerda a los jubilados y pensionados:
- Verificar previamente su método de pago
- Evitar aglomeraciones en centros de cobro
- Consultar canales oficiales ante cualquier duda