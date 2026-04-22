Aprehenden a Alex Lee, exalcalde de Colón, en Operación Litus por presunto peculado millonario

El exalcalde de Colón, Alex Lee, fue aprehendido junto a otros exfuncionarios de juntas comunales durante la Operación Litus, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción.
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De acuerdo con las autoridades, el caso está relacionado con un presunto peculado, que habría causado un perjuicio económico al Estado estimado en 6 millones de dólares.
Las aprehensiones forman parte de una serie de operativos dirigidos a exfuncionarios vinculados a juntas comunales, en medio de investigaciones por el manejo de fondos públicos.
Operativo en desarrollo
La Operación Litus se desarrolla en distintos puntos del país, como parte de las diligencias adelantadas por la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las medidas cautelares que se solicitarán contra los implicados.