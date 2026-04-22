Aprehenden a Alex Lee, exalcalde de Colón, en Operación Litus por presunto peculado millonario

El exalcalde de Colón, Alex Lee , fue aprehendido junto a otros exfuncionarios de juntas comunales durante la Operación Litus, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción.

Las diligencias fueron ejecutadas por la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de una investigación por presunto delito contra la administración pública.

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Golpe anticorrupción: capturan a Alex Lee por fondos públicos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046966975306305912?s=20&partner=&hide_thread=false El director de la @policiadepanama, Jaime Fernández, da detalles sobre operativos realizados en la provincia de Colón. Entre los aprehendidos está el exalcalde Alex Lee. https://t.co/5i93AHisdP pic.twitter.com/z7LGBHaJok — Telemetro Reporta (@TReporta) April 22, 2026

De acuerdo con las autoridades, el caso está relacionado con un presunto peculado, que habría causado un perjuicio económico al Estado estimado en 6 millones de dólares.

Las aprehensiones forman parte de una serie de operativos dirigidos a exfuncionarios vinculados a juntas comunales, en medio de investigaciones por el manejo de fondos públicos.

Operativo en desarrollo

La Operación Litus se desarrolla en distintos puntos del país, como parte de las diligencias adelantadas por la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las medidas cautelares que se solicitarán contra los implicados.