Operación Litux: aprehenden a representantes y tesoreros por peculado en Colón

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, informó sobre la aprehensión de tres personas —entre representantes y tesoreros— como parte de la Operación Litux, desarrollada en la provincia de Colón.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos están vinculados a un presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, que habría provocado un perjuicio económico al Estado superior a los 6 millones de dólares.

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Aprehensión de representantes: Allanamientos y evidencias

Las diligencias se realizaron en horas de la madrugada en sectores de Barrio Norte y Barrio Sur, donde unidades del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, llevaron a cabo allanamientos en las residencias de los implicados.

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Durante los operativos, las autoridades indicaron que se hallaron indicios relacionados con un programa de interés social, presuntamente vinculados a irregularidades en el manejo de información.

Operativo en desarrollo

Testigos reportaron un amplio movimiento policial en la zona durante las primeras horas del día, mientras las diligencias se extendían a otros puntos de la provincia.

Según las investigaciones, el caso guarda relación con hechos ocurridos durante la administración pasada, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar al que fueron trasladadas las personas aprehendidas.

Investigación en curso

El Ministerio Público mantiene las investigaciones en desarrollo para determinar el alcance del caso y posibles nuevas vinculaciones.