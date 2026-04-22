Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 07:34

Cerrarán el Puente de las Américas este jueves: horario y rutas alternas

El Puente de las Américas cerrará este jueves 23 de abril de 10:00 p.m. a 2:00 a.m. por prueba del MOP. Conoce rutas alternas.

Puente de las Américas será cerrado

Puente de las Américas será cerrado

EFE/ Bienvenido Velasco
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que realizará una prueba de carga estructural en el Puente de las Américas este jueves 23 de abril, por lo que se procederá con el cierre total de la vía.

Horario del cierre del Puente de las Américas

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De acuerdo con la entidad, el cierre se aplicará en el siguiente horario:

  • Desde: 10:00 p.m.
  • Hasta: 2:00 a.m.

Durante este periodo, ningún vehículo podrá circular por esta importante conexión entre la ciudad y el interior del país.

Ruta alterna para los conductores

El MOP recomendó a los conductores utilizar como vía alterna el Puente Centenario para movilizarse mientras duren los trabajos.

La institución explicó que se trata de una prueba de carga estructural, un procedimiento técnico que permite evaluar las condiciones del puente y garantizar su seguridad para los usuarios.

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