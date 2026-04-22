Cerrarán el Puente de las Américas este jueves: horario y rutas alternas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que realizará una prueba de carga estructural en el Puente de las Américas este jueves 23 de abril, por lo que se procederá con el cierre total de la vía.

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Horario del cierre del Puente de las Américas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046916041108763095?s=20&partner=&hide_thread=false El @MOPPma realizará una prueba de carga estructural en el Puente de las Américas este jueves 23 de abril, para ello procederá con el cierre total de esta vía de 10:00 p.m. a 2:00 a.m.



Conductores deberán usar el Puente Centenario. pic.twitter.com/121pS9w1y7 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 22, 2026

De acuerdo con la entidad, el cierre se aplicará en el siguiente horario:

Desde: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Hasta: 2:00 a.m.

Durante este periodo, ningún vehículo podrá circular por esta importante conexión entre la ciudad y el interior del país.

Ruta alterna para los conductores

El MOP recomendó a los conductores utilizar como vía alterna el Puente Centenario para movilizarse mientras duren los trabajos.

La institución explicó que se trata de una prueba de carga estructural, un procedimiento técnico que permite evaluar las condiciones del puente y garantizar su seguridad para los usuarios.