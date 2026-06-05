Investigador de la Universidad de Panamá identifica una nueva especie de cangrejo en el Pacífico

El biólogo marino panameño Roberto C. Lombardo González, docente e investigador del Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV) de la Universidad de Panamá , describió formalmente una nueva especie de cangrejo violinista descubierta en los ecosistemas de manglar de la costa del Pacífico panameño.

El hallazgo fue publicado en el primer volumen de 2026 de la prestigiosa revista científica internacional Revista de Ciencias Marinas y Costeras (REVMAR). Esta publicación indexada cuenta con factor de impacto Q, lo que certifica el rigor metodológico y la relevancia global de la investigación.

La nueva especie ha sido bautizada científicamente como Leptuca bacillopilosa sp. nov. El nombre específico hace referencia a una de sus características anatómicas más distintivas: la presencia de parches de pubescencia baciliformes (pequeños vellos en forma de bastón) dispuestos simétricamente en forma de «V» en la región mesogástrica de su caparazón.

El descubrimiento fue el resultado de un exhaustivo trabajo de campo desarrollado entre junio de 2024 y agosto de 2025. Los especímenes fueron colectados minuciosamente durante mareas bajas diurnas en los márgenes de manglares pertenecientes a cinco sitios clave a lo largo del litoral pacífico panameño, demostrando una consistencia morfológica exacta en todos los puntos de muestreo.

En las conclusiones de su estudio, titulado originalmente “A new fiddler crab species (Brachyura: Ocypodidae) from the Pacific coast of Panama”, el investigador destaca que el hallazgo no solo expande el entendimiento sobre la diversidad de los cangrejos violinistas en América Central, sino que pone de manifiesto la urgente necesidad de financiar programas continuos de inventarios taxonómicos para salvaguardar los frágiles ecosistemas marino-costeros del istmo.

Tras conocerse la publicación, el rector Dr. Eduardo Flores Castro, extendió sus felicitaciones al investigador y al centro regional. “Me complace felicitar al colega Roberto Lombardo del Centro Regional Universitario de Veraguas de la Universidad de Panamá, por la publicación de su artículo en una revista indexada con índice de impacto Q”.

El profesor Lombardo González cuenta con una destacada trayectoria en el ecosistema científico nacional. Además de su labor docente en el CRUV, colabora activamente con el Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad en el Parque Nacional Coiba y está integrado al Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).