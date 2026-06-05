Metro anuncia cambios temporales en la circulación peatonal de la estación Albrook

El Metro de Panamá anunció que a partir del sábado 6 de junio habilitará un nuevo acceso peatonal para los usuarios que se movilizan desde las áreas de Amador y Curundú hacia la estación Albrook y la Terminal Nacional de Transporte.

La medida forma parte de los ajustes implementados debido a trabajos de construcción que se desarrollan en el área y que requieren modificaciones temporales en las rutas de circulación peatonal.

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Según informó la entidad, el nuevo acceso permitirá una conexión más segura y ordenada para las personas que diariamente utilizan la estación Albrook como punto de entrada al sistema de transporte público.

Metro habilita nuevo acceso peatonal en estación Albrook

Los usuarios que se desplazan desde Amador y Curundú deberán utilizar las rutas habilitadas y seguir las indicaciones establecidas en el sitio. El Metro de Panamá advirtió que, debido a los trabajos de construcción en curso, algunas rutas de circulación serán modificadas temporalmente.

Embed - @elmetrodepanama en Instagram: " Atención usuarios de la estación Albrook Desde el 6 de junio estará habilitado un nuevo acceso peatonal para los usuarios que se desplazan desde las áreas de Amador y Curundú hacia la estación Albrook y la Terminal de Transporte. Debido a trabajos de construcción, algunas rutas de circulación serán modificadas. Te recomendamos seguir la señalización instalada y utilizar únicamente los accesos habilitados. La estación Albrook continuará operando con normalidad. #MetroInforma #Línea3" View this post on Instagram

Por esta razón, recomendó a los pasajeros prestar atención a la señalización instalada en el área y utilizar únicamente los accesos autorizados para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

Operación de la estación se mantiene normal

La entidad aclaró que los cambios anunciados corresponden únicamente a los accesos peatonales y que la operación de la estación Albrook continuará desarrollándose con total normalidad.

Los servicios de transporte ferroviario seguirán funcionando en sus horarios habituales, garantizando la movilidad de miles de usuarios que utilizan diariamente esta importante estación de la red.

Recomendación a los pasajeros

El Metro de Panamá reiteró el llamado a la ciudadanía para que planifique sus recorridos con anticipación, siga las indicaciones del personal de apoyo y respete las medidas de seguridad implementadas mientras avanzan los trabajos en el sector.

La institución indicó que continuará informando oportunamente cualquier modificación adicional que pueda impactar la movilidad de los usuarios.