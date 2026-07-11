Panamá Nacionales -  11 de julio de 2026 - 09:53

Accidente frente al Metro de Pedregal deja un fallecido y provoca desvíos en la avenida Domingo Díaz

Una persona falleció en un accidente de tránsito registrado en la avenida Domingo Díaz, frente a la estación del Metro de Pedregal.

Accidente frente al Metro de Pedregal deja un fallecido 

Accidente frente al Metro de Pedregal deja un fallecido 

Captura - Policía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una persona falleció la mañana de este viernes en un accidente de tránsito registrado en la avenida Domingo Díaz, frente a la estación del Metro de Pedregal, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

La emergencia provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona, mientras unidades de la Policía Nacional y de tránsito atendían la situación y realizaban los desvíos correspondientes.

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Policía mantiene desvíos en Pedregal y recomienda rutas alternas

Debido al accidente, las autoridades habilitaron desvíos temporales y recomendaron a los conductores utilizar vías alternas para evitar mayores retrasos.

Entre las rutas sugeridas se encuentran:

  • Corredor Sur

  • Corredor Norte

  • Avenida José María Torrijos

La Policía Nacional pidió a los conductores mantener la calma, conducir con precaución y seguir las indicaciones de las unidades de tránsito mientras se desarrollan las labores de atención de la emergencia y levantamiento del accidente.

Tráfico afectado en la avenida Domingo Díaz

El incidente ha generado largas filas de vehículos en la avenida Domingo Díaz, especialmente en el tramo cercano a la estación del Metro de Pedregal y sectores aledaños.

Las autoridades continúan en el lugar realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y restablecer la circulación vehicular en el menor tiempo posible.

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