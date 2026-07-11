Accidente frente al Metro de Pedregal deja un fallecido y provoca desvíos en la avenida Domingo Díaz

Una persona falleció la mañana de este viernes en un accidente de tránsito registrado en la avenida Domingo Díaz, frente a la estación del Metro de Pedregal, en dirección hacia la ciudad de Panamá.
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Policía mantiene desvíos en Pedregal y recomienda rutas alternas
Debido al accidente, las autoridades habilitaron desvíos temporales y recomendaron a los conductores utilizar vías alternas para evitar mayores retrasos.
Entre las rutas sugeridas se encuentran:
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Corredor Sur
Corredor Norte
Avenida José María Torrijos
La Policía Nacional pidió a los conductores mantener la calma, conducir con precaución y seguir las indicaciones de las unidades de tránsito mientras se desarrollan las labores de atención de la emergencia y levantamiento del accidente.
Tráfico afectado en la avenida Domingo Díaz
El incidente ha generado largas filas de vehículos en la avenida Domingo Díaz, especialmente en el tramo cercano a la estación del Metro de Pedregal y sectores aledaños.
Las autoridades continúan en el lugar realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y restablecer la circulación vehicular en el menor tiempo posible.