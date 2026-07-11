Accidente frente al Metro de Pedregal deja un fallecido y provoca desvíos en la avenida Domingo Díaz

Accidente frente al Metro de Pedregal deja un fallecido

Una persona falleció la mañana de este viernes en un accidente de tránsito registrado en la avenida Domingo Díaz, frente a la estación del Metro de Pedregal , en dirección hacia la ciudad de Panamá.

La emergencia provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona, mientras unidades de la Policía Nacional y de tránsito atendían la situación y realizaban los desvíos correspondientes.

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Policía mantiene desvíos en Pedregal y recomienda rutas alternas

Una persona falleció en un accidente de tránsito registrado en la avenida Domingo Díaz, frente a la estación del Metro en Pedregal.

La @policiadepanama recominda a los conductores tomar rutas alternas. pic.twitter.com/FyTTry2vJn — Telemetro Reporta (@TReporta) July 11, 2026

Debido al accidente, las autoridades habilitaron desvíos temporales y recomendaron a los conductores utilizar vías alternas para evitar mayores retrasos.

Entre las rutas sugeridas se encuentran:

Corredor Sur

Corredor Norte

Avenida José María Torrijos

La Policía Nacional pidió a los conductores mantener la calma, conducir con precaución y seguir las indicaciones de las unidades de tránsito mientras se desarrollan las labores de atención de la emergencia y levantamiento del accidente.

Tráfico afectado en la avenida Domingo Díaz

El incidente ha generado largas filas de vehículos en la avenida Domingo Díaz, especialmente en el tramo cercano a la estación del Metro de Pedregal y sectores aledaños.

Las autoridades continúan en el lugar realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y restablecer la circulación vehicular en el menor tiempo posible.