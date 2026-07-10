ASEP aclara que no fija los precios de los servicios de telecomunicaciones

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ( ASEP ) aclaró el marco legal que regula el establecimiento de los precios de los servicios de telecomunicaciones en Panamá, tras las inquietudes generadas por recientes incrementos aplicados por empresas del sector.

La entidad explicó que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997 y los contratos de concesión vigentes, las empresas de telecomunicaciones tienen la libertad de fijar los precios de sus planes y servicios comerciales.

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En ese sentido, la ASEP enfatizó que no tiene facultad legal para establecer, fijar o aprobar las tarifas que cobran las compañías de telecomunicaciones.

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¿Cuál es el papel de la ASEP?

ASEP ACLARA EL MARCO LEGAL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES https://t.co/B7q6GolPTZ — ASEP Panamá (@AsepPanama) July 10, 2026

La institución indicó que su responsabilidad consiste en verificar que las empresas cumplan con el procedimiento establecido antes de aplicar un ajuste de precios.

Según informó, en los recientes casos de Tigo y Cable & Wireless Panamá, la ASEP comprobó que ambas compañías siguieron el procedimiento contemplado en la normativa antes de realizar los incrementos.

No obstante, la entidad reconoció que cualquier aumento en los servicios de telecomunicaciones impacta el presupuesto de las familias panameñas.

Buscan promover mayor competencia

La ASEP también informó que, desde 2025, trabaja en el proceso de licitación pública que busca crear las condiciones para la posible entrada de un tercer operador móvil al mercado panameño.

La institución señaló que esta iniciativa pretende ampliar las opciones para los usuarios y fortalecer la competencia entre las empresas del sector, aunque aclaró que la llegada de un nuevo operador dependerá del resultado del proceso y no puede garantizarse.

¿Quién atiende los reclamos de los consumidores?

La autoridad recordó que los asuntos relacionados con contratos, publicidad comercial, posibles cobros indebidos y protección al consumidor corresponden a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Finalmente, la ASEP reiteró que continuará fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones y promoviendo un mercado con mayor competencia y mejores opciones para los usuarios.