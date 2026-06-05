MiAmbiente detecta residuos de hidrocarburos en el río Capira.

Técnicos del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) realizaron una inspección de urgencia en el río Capira, luego de recibir denuncias comunitarias sobre una posible contaminación, con el objetivo de evaluar los impactos en el ecosistema local.

Durante la diligencia, el equipo técnico confirmó la presencia de residuos de hidrocarburos en el cauce. Ante el hallazgo, la institución ordenó a la empresa involucrada la colocación inmediata de barreras de contención y el uso de equipo especializado para mitigar el avance del combustible aguas abajo.

Como parte del protocolo de evaluación, se efectuaron mediciones de la calidad del agua y la toma de muestras en distintos puntos del río. Dichos elementos serán analizados en el laboratorio Los Canelos para determinar el alcance real de la afectación química y biológica.

MiAmbiente otorgó un plazo perentorio de 72 horas a la compañía responsable para remover cualquier remanente de hidrocarburo en el afluente. Paralelamente, la entidad abrió un proceso administrativo y una investigación formal para determinar el grado de incumplimiento de las obligaciones ambientales y aplicar las sanciones correspondientes.