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Restricción de movilidad de equipo pesado en el Puente de las Américas se mantiene

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, confirmó que la restricción de movilidad de equipo pesado en el Puente de las Américas se mantendrá: “la estructura del puente está muy bien, lo que está más débil es la rodadura y no podemos estar sobrecargando, por eso nosotros estamos empeñados en que esta restricción siga, esta restricción no la pusimos nosotros, esta restricción viene de nueve años atrás que no se cumplía”.