MINSA decomisa 100 cajas de desodorantes falsificados.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas, decomisaron un cargamento de 100 cajas de desodorantes falsificados de la marca Rexona. La retención se ejecutó en el Puesto de Control y Vigilancia de Divisa, en la provincia de Herrera.

Las autoridades mantienen una investigación abierta para determinar la procedencia de estas variedades, las cuales están siendo elaboradas por empresas cuya operación dentro o fuera del territorio nacional aún no ha sido establecida.

Variedades falsificadas detectadas:

El MINSA detalló que el lote ilegal decomisado corresponde específicamente a las siguientes presentaciones en barra de 52.5 gramos:

Rexona Musk (52.5 g)

Rexona Activo (52.5 g)

Rexona Excel Men (52.5 g)

El director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó que anteriormente estos productos contaban con registro sanitario de un fabricante nacional; sin embargo, el mismo cerró sus operaciones en 2023, por lo que se procedió con la cancelación de dichos registros.

Hasta la fecha, el Minsa y Aduanas han realizado dos decomisos de este producto en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Colón.

Por otro lado, hace un llamado a la población a abstenerse de comprar estos desodorantes, sobre todo en abarroterías a nivel nacional y establecimientos no autorizados y, si presenta molestias tras su uso, suspenderlo inmediatamente y presentar la denuncia a través de la página web de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas: http://dnfd.minsa.gob.pa.