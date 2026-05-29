MINSA decomisa 100 cajas de desodorantes falsificados.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas, decomisaron un cargamento de 100 cajas de desodorantes falsificados de la marca Rexona. La retención se ejecutó en el Puesto de Control y Vigilancia de Divisa, en la provincia de Herrera.
Variedades falsificadas detectadas:
El MINSA detalló que el lote ilegal decomisado corresponde específicamente a las siguientes presentaciones en barra de 52.5 gramos:
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Rexona Musk (52.5 g)
Rexona Activo (52.5 g)
Rexona Excel Men (52.5 g)
El director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó que anteriormente estos productos contaban con registro sanitario de un fabricante nacional; sin embargo, el mismo cerró sus operaciones en 2023, por lo que se procedió con la cancelación de dichos registros.
Hasta la fecha, el Minsa y Aduanas han realizado dos decomisos de este producto en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Colón.
Por otro lado, hace un llamado a la población a abstenerse de comprar estos desodorantes, sobre todo en abarroterías a nivel nacional y establecimientos no autorizados y, si presenta molestias tras su uso, suspenderlo inmediatamente y presentar la denuncia a través de la página web de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas: http://dnfd.minsa.gob.pa.