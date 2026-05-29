Panamá Nacionales -  29 de mayo de 2026 - 17:34

Lotería Fiscal Regional cierra su primera edición con cifras récord de participación

Al concluir el primer recorrido de la Lotería Fiscal Regional, el programa se consolida como un pilar en el fortalecimiento de la cultura tributaria en Panamá.

Lotería Fiscal Regional fue un total éxito.

Lotería Fiscal Regional fue un total éxito.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Fiscal Regional completó con éxito una nueva parada en su recorrido nacional al realizar el sorteo correspondiente a la Región 4, integrada por las provincias de Herrera, Coclé y Los Santos. El evento destacó por la masiva respuesta y participación de la ciudadanía de la región de Azuero y provincias centrales.

El sorteo regional, que tuvo como escenario el centro comercial Paseo Central de Chitré, en la provincia de Herrera, arrojó cifras récord que reflejan el creciente respaldo y la confianza de los contribuyentes en esta iniciativa de transparencia fiscal.

El sorteo en números:

  • 48,068 sobres fueron depositados por los ciudadanos de la región.

  • 240,340 facturas fiscales fueron validadas en total (lo que equivale a 5 facturas por sobre).

Al concluir el primer recorrido nacional de la Lotería Fiscal Regional, el programa se consolida como un pilar en el fortalecimiento de la cultura tributaria en Panamá, alcanzando una participación masiva y una distribución equitativa de sus incentivos.

Cifras globales de la primera edición:

  • 2,005,175 facturas fiscales fueron validadas y auditadas a nivel nacional.

  • 401,035 sobres fueron depositados por los contribuyentes en las cuatro regiones.

  • 100 ciudadanos ganadores en todo el país tras completarse el circuito de sorteos.

  • B/.440,000 en premios en efectivo entregados en total (B/.110,000 distribuidos equitativamente por región mediante 25 premios en cada tómbola).

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