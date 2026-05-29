Lotería Fiscal Regional cierra su primera edición con cifras récord de participación

Lotería Fiscal Regional fue un total éxito.

Por Ana Canto La Lotería Fiscal Regional completó con éxito una nueva parada en su recorrido nacional al realizar el sorteo correspondiente a la Región 4, integrada por las provincias de Herrera, Coclé y Los Santos. El evento destacó por la masiva respuesta y participación de la ciudadanía de la región de Azuero y provincias centrales.

El sorteo regional, que tuvo como escenario el centro comercial Paseo Central de Chitré, en la provincia de Herrera, arrojó cifras récord que reflejan el creciente respaldo y la confianza de los contribuyentes en esta iniciativa de transparencia fiscal.

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