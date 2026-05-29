Panamá Nacionales -  29 de mayo de 2026 - 14:15

Jubilados y pensionados recibirán sus depósitos y cheques de junio la próxima de semana

La CSS detalla que los días de desembolso para la primera quincena de junio dirigido a los jubilados y pensionados.

Jubilados y pensionados recibirán sus depósitos.

Jubilados y pensionados recibirán sus depósitos.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago de la Caja de Seguro Social (CSS) detalla que los días de desembolso para la primera quincena de junio serán el jueves 4 y el viernes 5, tanto para los jubilados y pensionados que cobran por transferencia electrónica (ACH), como para aquellos que lo hacen mediante cheques.

Calendario de pago de la CSS: junio y julio

Junio

  • ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio
  • Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio

Julio

  • ACH: viernes 3 y 17 de julio
  • Cheque: lunes 6 y 20 de julio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.
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