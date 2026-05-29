Realizan operativo en edificio de la Plaza 5 de Mayo por presunta trata de personas

La Policía Nacional desarrolló este viernes un operativo en un edificio ubicado en la Plaza 5 de Mayo, tras recibir denuncias sobre actividades ilícitas, posible trata de personas y explotación sexual.
En la operación, denominada "Dominio", participaron otras instituciones clave como el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) y la Autoridad Nacional de Aduanas.
Asimismo, unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia se desplegaron en el sitio tras reportes que alertaban sobre la presencia de menores de edad en el inmueble.