Panamá Nacionales -  29 de mayo de 2026 - 14:33

Realizan operativo en edificio de la Plaza 5 de Mayo por presunta trata de personas

En el edificio ubicado en la Plaza 5 de Mayo se presentaron funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Realizan operativo en edificio de la Plaza 5 de Mayo .

Realizan operativo en edificio de la Plaza 5 de Mayo .

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional desarrolló este viernes un operativo en un edificio ubicado en la Plaza 5 de Mayo, tras recibir denuncias sobre actividades ilícitas, posible trata de personas y explotación sexual.

Al lugar también se presentaron funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), ante la presunta presencia de mujeres de diversas nacionalidades sin permisos de trabajo ni pasaportes, así como la supuesta venta ilegal de bebidas alcohólicas y cigarrillos.

En la operación, denominada "Dominio", participaron otras instituciones clave como el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) y la Autoridad Nacional de Aduanas.

Asimismo, unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia se desplegaron en el sitio tras reportes que alertaban sobre la presencia de menores de edad en el inmueble.

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