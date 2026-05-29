MiAmbiente confirma retraso en informe de auditoría a Cobre Panamá

Informe de auditoría a Cobre Panamá aún no ha sido entregado.

La empresa SGS solicitó una prórroga para la entrega del informe final de la auditoría integral a la mina de Cobre Panamá, con el fin de realizar verificaciones de último minuto y compendiar los anexos correspondientes, anunció el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ).

Aunque se tenía previsto que el documento fuera entregado este viernes 29 de mayo, la consultora extendió la solicitud para garantizar la rigurosidad de los datos.

De acuerdo con MiAmbiente, este informe final está orientado a detectar incumplimientos, riesgos y debilidades estructurales mediante la comparación del desempeño del proyecto con el marco regulatorio vigente. Asimismo, evalúa los estándares internacionales vinculados a la minería, la sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de gobernanza corporativa.

La metodología aplicada se basa en un enfoque integral y multidisciplinario que articula los componentes ambientales, jurídicos, laborales, fiscales, tributarios, técnicos y operativos del proyecto minero.