MiAmbiente confirma retraso en informe de auditoría a Cobre Panamá

La empresa SGS solicitó una prórroga para la entrega del informe final de la auditoría integral a la mina de Cobre Panamá, con el fin de realizar verificaciones de último minuto y compendiar los anexos correspondientes, anunció el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
De acuerdo con MiAmbiente, este informe final está orientado a detectar incumplimientos, riesgos y debilidades estructurales mediante la comparación del desempeño del proyecto con el marco regulatorio vigente. Asimismo, evalúa los estándares internacionales vinculados a la minería, la sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de gobernanza corporativa.
La metodología aplicada se basa en un enfoque integral y multidisciplinario que articula los componentes ambientales, jurídicos, laborales, fiscales, tributarios, técnicos y operativos del proyecto minero.