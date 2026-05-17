MiAmbiente reabre el Sendero Cerro de La Cruz en Altos de Campana

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció la reapertura del Sendero Cerro de La Cruz, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, luego de concluir los trabajos de rehabilitación y mejoramiento destinados a fortalecer la seguridad y accesibilidad para los visitantes.

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La entidad explicó que las mejoras forman parte del proyecto integral “Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión total de 2.5 millones de dólares.

La iniciativa contempla intervenciones en cinco parques nacionales del país.

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MiAmbiente: Mejoras realizadas en el Sendero Cerro de La Cruz

Entre los trabajos ejecutados en el sendero destacan:

Limpieza total del recorrido para recuperar condiciones adecuadas de acceso.

Remoción de pasamanos deteriorados y reemplazo por nuevas estructuras.

Construcción de escalones, pasos y puentes de cemento en zonas difíciles y enlodadas.

Instalación de nueva señalización en todo el trayecto.

Construcción de una moderna escalera de acero inoxidable.

Nuevas plataformas de observación elaboradas con madera plástica y acero.

Estas adecuaciones permitirán un acceso más seguro hacia el punto más alto del Cerro de La Cruz, especialmente en áreas de alta pendiente y dificultad.

Además, se instalaron letreros informativos e interpretativos en distintos puntos del recorrido, junto con un mapa del sitio para facilitar la orientación de excursionistas y visitantes.

Ministro invita a visitar Altos de Campana

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que las mejoras buscan fortalecer el turismo sostenible y la conservación ambiental en la zona.

“Hoy estamos mejorando la experiencia del visitante y creando oportunidades de turismo sostenible en Campana. Les invito a todos los panameños a recorrer esta espectacular reserva natural, a solo 45 minutos de la capital”, expresó el funcionario. “Hoy estamos mejorando la experiencia del visitante y creando oportunidades de turismo sostenible en Campana. Les invito a todos los panameños a recorrer esta espectacular reserva natural, a solo 45 minutos de la capital”, expresó el funcionario.

También pidió a los visitantes colaborar con la conservación del parque y cumplir el reglamento establecido para las áreas protegidas.

Otras mejoras en Altos de Campana

MiAmbiente informó además que en el parque se rehabilitaron otras infraestructuras como:

El Sendero de los Podocarpos.

La caseta de atención al público.

La sede administrativa del parque.

La casa de guardaparques.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar una mejor experiencia y reforzar la seguridad de quienes visitan esta importante reserva natural de Panamá Oeste.