Rescatan a excursionista belga en Cerro Los Picachos tras ocho horas de operativo

Una joven excursionista de nacionalidad belga fue rescatada sana y salva por unidades del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, luego de presentar agotamiento físico mientras realizaba senderismo en el Cerro Los Picachos, ubicado en el distrito de Olá, provincia de Coclé.

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El operativo de búsqueda y rescate se extendió por aproximadamente ocho horas debido a las condiciones climáticas y la complejidad del terreno en el área montañosa.

Según informaron las autoridades, las labores fueron desarrolladas por unidades especializadas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), quienes lograron ubicar y asistir a la excursionista.

Excursionista recibió atención paramédica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056056957874893107?s=20&partner=&hide_thread=false Una joven excursionista de nacionalidad belga, quien presentó agotamiento físico mientras realizaba senderismo en el Cerro Los Picachos en el distrito de Olá, fue rescatada sana y salva por unidades del Cuerpo de Bomberos (@BCBRP).



El operativo de búsqueda y rescate se extendió… pic.twitter.com/GiyzTm6pJp — Telemetro Reporta (@TReporta) May 17, 2026

Tras ser rescatada, la joven recibió atención paramédica en el sitio para estabilizar su condición física luego del agotamiento sufrido durante el recorrido.

Las autoridades reiteraron el llamado a los excursionistas y visitantes de áreas montañosas a tomar medidas preventivas antes de realizar senderismo, especialmente durante condiciones climáticas adversas o en rutas de difícil acceso.