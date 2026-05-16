Panamá Nacionales -  16 de mayo de 2026 - 13:21

SINAPROC advierte sobre oleajes y fuertes vientos en el Caribe panameño

El SINAPROC informó que este fenómeno es producto del incremento de los vientos alisios en la cuenca del mar Caribe, lo que generará condiciones de mar picado.

SINAPROC advierte sobre oleajes y fuertes vientos.
SINAPROC advierte sobre oleajes y fuertes vientos.SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de vigilancia preventiva en las costas del Caribe, recomendando a la población extremar las medidas de seguridad al realizar actividades en playas y zonas litorales.

La alerta, respaldada por los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo 17 de mayo.

Este fenómeno es producto del incremento de los vientos alisios en la cuenca del mar Caribe, lo que generará condiciones de mar picado.

Regiones afectadas y altura de las olas:

  • Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas: Se esperan olas con alturas de entre 0.9 y 1.8 metros.

  • Colón (Costa Abajo, Centro y Costa Arriba): Oleajes estimados entre 1.0 y 2.0 metros.

  • Comarca Guna Yala: Condiciones más fuertes con olas que oscilarán entre 1.2 y 2.2 metros.

Recomendaciones de seguridad para la población:

  • Bañistas: Evitar ingresar al mar bajo condiciones de fuerte oleaje y mantener una vigilancia permanente y estricta sobre niños y adultos mayores.

  • Pescadores y embarcaciones pequeñas: Navegar con extrema precaución, utilizar obligatoriamente chalecos salvavidas y contar con los equipos de seguridad marítima requeridos.

  • Información oficial: Seguir los reportes y actualizaciones únicamente a través de los canales oficiales de las autoridades.

En caso de cualquier situación de riesgo o emergencia, la ciudadanía puede comunicarse directamente a las líneas de asistencia: 911 o al 520-4426.

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