SINAPROC advierte sobre oleajes y fuertes vientos en el Caribe panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de vigilancia preventiva en las costas del Caribe, recomendando a la población extremar las medidas de seguridad al realizar actividades en playas y zonas litorales.

La alerta, respaldada por los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo 17 de mayo.

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Este fenómeno es producto del incremento de los vientos alisios en la cuenca del mar Caribe, lo que generará condiciones de mar picado.

Regiones afectadas y altura de las olas:

Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas: Se esperan olas con alturas de entre 0.9 y 1.8 metros .

Colón (Costa Abajo, Centro y Costa Arriba): Oleajes estimados entre 1.0 y 2.0 metros .

Comarca Guna Yala: Condiciones más fuertes con olas que oscilarán entre 1.2 y 2.2 metros.

Recomendaciones de seguridad para la población:

Bañistas: Evitar ingresar al mar bajo condiciones de fuerte oleaje y mantener una vigilancia permanente y estricta sobre niños y adultos mayores.

Pescadores y embarcaciones pequeñas: Navegar con extrema precaución, utilizar obligatoriamente chalecos salvavidas y contar con los equipos de seguridad marítima requeridos.

Información oficial: Seguir los reportes y actualizaciones únicamente a través de los canales oficiales de las autoridades.

En caso de cualquier situación de riesgo o emergencia, la ciudadanía puede comunicarse directamente a las líneas de asistencia: 911 o al 520-4426.