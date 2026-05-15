Costa Rica anuncia acciones internacionales contra Panamá por bloqueo comercial

La presidenta de Costa Rica , Laura Fernández, anunció este viernes que impulsará “acciones internacionales” frente al conflicto comercial que mantiene con Panamá por las restricciones aplicadas desde 2019 a diversos productos agropecuarios costarricenses.

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Entre los productos afectados figuran lácteos, carnes, banano, plátano, piña y fresas, según indicó la mandataria durante una gira realizada en la provincia de Cartago.

Fernández explicó que el tema dejó de estar únicamente bajo manejo del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica y fue trasladado directamente al canciller Manuel Tovar para activar mecanismos diplomáticos y acciones internacionales.

Disputa comercial continúa en la OMC

El conflicto entre ambos países se originó luego de que Panamá impusiera restricciones sanitarias y comerciales entre 2019 y 2020 a productos agropecuarios procedentes de Costa Rica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2055412969148924211?s=20&partner=&hide_thread=false La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este viernes que impulsará "acciones internacionales" frente al "bloqueo comercial" que desde 2019 aplica Panamá a una serie de productos costarricenses, como los lácteos, carnes, banano, piña y fresa.



"Es un tema que ya… pic.twitter.com/36tEngzglW — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2026

En 2024, un grupo arbitral de la Organización Mundial del Comercio falló a favor de Costa Rica dentro del litigio comercial. Posteriormente, Panamá presentó una apelación en enero de 2025.

La presidenta costarricense afirmó que el tema agrícola representa “toda la prioridad” de su administración y aseguró que defenderá a los productores afectados por las restricciones.

“Estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, expresó Fernández. “Estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, expresó Fernández.

Panamá defiende medidas sanitarias

El grupo especial de la OMC rechazó el principal argumento presentado por Panamá, relacionado con supuestas insuficiencias en pruebas científicas aportadas por Costa Rica para exportaciones de frutas y otros productos.

Por su parte, Panamá sostuvo que la suspensión de importaciones a 16 establecimientos costarricenses obedecía a la falta de renovación de autorizaciones sanitarias.

El ministro de Ministerio de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que Panamá ejerce mecanismos legítimos contemplados dentro del sistema multilateral de comercio para proteger al sector productivo nacional.

FUENTE: EFE