¿Quiénes pueden participar en la convocatoria del INADEH?

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de la convocatoria para el Programa Integral de Capacitación Portuaria, desarrollado en alianza con PSA Panamá.
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¿Quiénes pueden participar según INADEH?
La convocatoria está dirigida exclusivamente a graduados de:
- Instituto Nacional
- Colegio Artes y Oficios
- Instituto Profesional y Técnico de Chorrera
El programa busca fortalecer la formación técnica y especializada de jóvenes interesados en desarrollarse dentro del sector portuario y logístico del país.