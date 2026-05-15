Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 15:33

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria del INADEH?

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) abrió la convocatoria.

INADEH busca jóvenes para formación especializada en puertos.

INADEH busca jóvenes para formación especializada en puertos.

INADEH
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de la convocatoria para el Programa Integral de Capacitación Portuaria, desarrollado en alianza con PSA Panamá.

La jornada de inscripción se realizará el próximo 20 de mayo de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en la sede de INADEH Panamá Pacífico.

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¿Quiénes pueden participar según INADEH?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a graduados de:

  • Instituto Nacional
  • Colegio Artes y Oficios
  • Instituto Profesional y Técnico de Chorrera

El programa busca fortalecer la formación técnica y especializada de jóvenes interesados en desarrollarse dentro del sector portuario y logístico del país.

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