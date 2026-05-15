¿Quiénes pueden participar en la convocatoria del INADEH?

INADEH busca jóvenes para formación especializada en puertos. INADEH

Por María Hernández El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de la convocatoria para el Programa Integral de Capacitación Portuaria, desarrollado en alianza con PSA Panamá.

La jornada de inscripción se realizará el próximo 20 de mayo de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en la sede de INADEH Panamá Pacífico.

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