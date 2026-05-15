Policía Nacional identifica más de 120 grupos pandilleriles en Panamá

El director de la Policía Nacional , Jaime Fernández, presentó una radiografía del crimen organizado en Panamá y aseguró que las autoridades mantienen identificados 121 grupos pandilleriles activos en el país, además de reforzar operativos para capturar homicidas y debilitar las estructuras criminales.

La Policía Nacional reveló detalles sobre la estructura y operación de las pandillas que mantienen presencia en distintas provincias del país, señalando que actualmente existen 121 grupos pandilleriles activos tras la desarticulación de 59 organizaciones criminales en operativos realizados desde 2015.

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El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que las autoridades tienen plenamente identificados a los cabecillas, sus divisiones y las zonas donde operan estos grupos vinculados a homicidios, narcotráfico y crimen organizado.

Principales pandillas identificadas por la Policía Nacional

Entre las principales corrientes pandilleriles mencionadas por la Policía figuran:

Backpack

Bagdad

G4 Life

Kila

Roca

Mafia Filipina

Achepo Manzanacero

Sinaloa

Según Fernández, muchos de estos grupos se han fragmentado tras la captura de líderes, generando nuevas divisiones internas y disputas por el control territorial y del narcotráfico.

Provincias con mayor presencia de pandillas

Las autoridades detallaron las zonas con mayor actividad criminal:

Panamá Este, Panamá Norte y Metro Este: 27 grupos y 345 miembros

Área Metropolitana: 22 grupos identificados

San Miguelito: 35 grupos y 227 miembros

Panamá Oeste: 17 grupos

Chiriquí: 24 grupos pandilleriles

Colón: 35 grupos y 386 integrantes

La Policía indicó que Colón y San Miguelito continúan siendo las áreas más complejas debido al reclutamiento de menores y la disputa por rutas del narcotráfico.

Más de 180 homicidas capturados en 2026

Jaime Fernández informó que en lo que va del año 2026 se ha logrado la captura de:

186 personas vinculadas a homicidios y tentativa de homicidio

145 personas relacionadas al pandillerismo

Además, explicó que las operaciones antipandillas se han intensificado durante los últimos años, especialmente desde 2024, tras la creación de nuevas fiscalías especializadas.

Policía señala dificultades por medidas cautelares

Durante la entrevista, Fernández también cuestionó que algunos presuntos líderes pandilleriles continúan operando desde casas por cárcel o bajo medidas cautelares.

“Somos respetuosos de las decisiones judiciales; sin embargo, sabemos que siempre puede haber mejoras”, expresó el director policial, al señalar casos donde personas con detención domiciliaria no se encontraban en sus residencias durante operativos recientes.

Crimen organizado y disputa por drogas

Las autoridades sostienen que el aumento de decomisos históricos de droga en Panamá ha provocado disputas violentas entre pandillas por el control de costas, rutas y territorios utilizados para el narcotráfico.

La Policía Nacional reiteró que continuará ejecutando operativos junto al Ministerio Público para seguir debilitando las estructuras criminales en todo el país.