Concurso General de Becas: recepción de documentos del sábado 16 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el sábado 16 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá.
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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 16 de mayo
Provincia de Panamá
Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Ancón
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.