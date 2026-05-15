Concurso General de Becas: recepción de documentos del sábado 16 de mayo

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 16.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el sábado 16 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 16 de mayo

Provincia de Panamá

Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Ancón

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.