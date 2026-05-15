Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 11:46

Concurso General de Becas: recepción de documentos del sábado 16 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en la provincia de Panamá.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 16.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 16.

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el sábado 16 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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