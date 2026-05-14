Subsecretario para Asuntos Económicos de EE. UU., Jacob Helberg, sostiene reuniones en Panamá.

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de EE. UU. , Jacob Helberg, cumple una agenda oficial en Panamá como parte de una gira regional que incluye a Guyana y Costa Rica.

Durante su estancia, Helberg sostuvo encuentros de alto nivel con figuras clave del gabinete panameño, entre ellos el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE. UU., la visita de la delegación tiene como metas principales promover los intereses estadounidenses en la región, fortalecer alianzas estratégicas en materia de seguridad energética y asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos, fundamentales para la tecnología y la transición energética global.

En las reuniones también participó el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien reafirmó el compromiso de su país en colaborar estrechamente con la administración panameña en temas de crecimiento económico compartido.