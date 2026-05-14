Alcaldía de Panamá lanza 'stickers digitales' con validación QR

La Alcaldía de Panamá anunció la puesta en marcha del nuevo sistema de Permiso Temporal de Circulación, una iniciativa orientada a agilizar trámites vehiculares y modernizar los procesos municipales mediante herramientas digitales.

Según informó la administración municipal, el permiso estará disponible bajo dos modalidades: solicitud digital y entrega física en formato sticker a través del Centro de Entrega de Placa (CEP).

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En la modalidad digital, los contribuyentes podrán realizar completamente el trámite mediante la plataforma Alcaldía Digital. Una vez aprobada la solicitud, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico con el Permiso Temporal de Circulación y su enlace de acceso.

Alcaldía de Panamá lanza nuevo Permiso Temporal de Circulación digital

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La Alcaldía explicó además que el documento podrá descargarse o integrarse directamente a Wallet Digital en dispositivos Android y Apple.

El nuevo sistema incorpora mecanismos de validación digital mediante código QR, permitiendo a las autoridades verificar la autenticidad del permiso en tiempo real.

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Por otra parte, la modalidad física contempla la entrega de un sticker en el Centro de Entrega de Placa (CEP). Para este trámite, los usuarios deberán encontrarse paz y salvo con la Alcaldía de Panamá y contar con revisado vehicular vigente.

Alcaldía explica requisitos

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La entidad indicó que únicamente será necesario presentar la cédula de identidad personal. En caso de que el trámite sea realizado por una persona autorizada, esta deberá presentar una autorización firmada por el propietario del vehículo.

Las autoridades precisaron que tanto el permiso digital como el sticker físico aplicarán para vehículos correspondientes al plan regular 2026 y contarán con validación digital.

La medida no aplicará para vehículos nuevos modelo 2026.

La administración municipal destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones dirigidas a reducir trámites presenciales y fortalecer la modernización de los servicios públicos mediante plataformas tecnológicas.