Alcaldía de Panamá evaluará cobro de estacionamientos públicos en audiencia ciudadana

La Alcaldía de Panamá anunció la realización de una audiencia pública para discutir la posible implementación del cobro de estacionamientos públicos en distintas zonas del Distrito Capital.
De acuerdo con la convocatoria oficial, la actividad se llevará a cabo el próximo 20 de mayo de 2026 a las 5:00 p.m. en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el Edificio Hatillo.
La iniciativa busca abrir un espacio de participación ciudadana para que residentes, conductores y sectores interesados puedan conocer y opinar sobre la propuesta relacionada con el uso de estacionamientos públicos dentro de la ciudad.
Audiencia Pública por la Alcaldía de Panamá por cobro de estacionamientos
Aunque la Alcaldía no detalló cuáles serían las tarifas ni las áreas específicas donde podría aplicarse el sistema de cobro, la medida forma parte de las evaluaciones sobre movilidad urbana y ordenamiento vehicular en la capital.
El anuncio genera expectativa entre conductores y comerciantes, debido al impacto que podría tener en el acceso a zonas comerciales, áreas residenciales y espacios públicos del Distrito Capital.
La audiencia permitirá además recopilar opiniones y observaciones antes de tomar decisiones relacionadas con la eventual implementación del sistema.