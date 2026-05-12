Panamá Actualidad -  12 de mayo de 2026 - 13:02

Alcaldía de Panamá impulsa nuevas obras y espacios públicos en el centro de la ciudad

La Alcaldía de Panamá presenta el desarrollo de proyectos de infraestructura, recuperación urbana y espacios públicos.

Alcaldía de Panamá impulsa nuevas obras. 

Alcaldía de Panamá impulsa nuevas obras. 

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María Hernández
Por María Hernández

La Alcaldía de Panamá mantiene en marcha diversos proyectos enfocados en recuperación urbana, movilidad, deporte y fortalecimiento de espacios públicos en distintos sectores del distrito capital, como parte de la planificación y ejecución del Plan Anual de Obras e Inversiones 2026.

Entre las obras que actualmente se desarrollan destacan las renovaciones urbanas de:

  • 5 de Mayo
  • Avenida 3 de Noviembre
  • Calle Estudiante

Estas iniciativas buscan mejorar la movilidad, accesibilidad y recuperación de espacios públicos en zonas históricas y altamente transitadas de la ciudad.

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Alcaldía anuncia parques de bolsillo

La Alcaldía informó además que el próximo 12 de mayo se realizará la apertura del acto público para la construcción de parques de bolsillo en:

  • Calidonia
  • Bella Vista
  • San Francisco
  • Pueblo Nuevo
  • Parque Lefevre
  • Río Abajo
  • Juan Díaz

El objetivo es ampliar y recuperar áreas recreativas y comunitarias para residentes y familias.

Nuevas bibliotecas y mejoras deportivas

También se mantienen programadas nuevas convocatorias para proyectos como:

  • Biblioteca Digital y Clínica Veterinaria en Betania
  • Biblioteca Digital en Juan Díaz
  • Mejoramiento de piscinas municipales en Betania, San Francisco y Calidonia

Entre los proyectos contemplados para los próximos meses destacan además:

  • Renovación del edificio Juan Ramón Poll
  • Centro Deportivo y Cultural de San Joaquín
  • Recuperación del Mercado de las Flores en Calidonia

Más infraestructura y tecnología urbana

La administración municipal también trabaja en futuros proyectos relacionados con:

  • Complejo Deportivo La Concepción en Juan Díaz
  • Paradas de buses inteligentes
  • Señalización de pasos peatonales
  • Construcción de pozos de agua
  • Recuperación de áreas verdes
  • Infraestructura tecnológica
  • Fortalecimiento del sistema de videovigilancia SIVIMUPA

La Alcaldía reiteró que estas obras forman parte de una estrategia enfocada en modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de miles de residentes de la capital panameña.

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