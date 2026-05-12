Alcaldía de Panamá impulsa nuevas obras y espacios públicos en el centro de la ciudad

La Alcaldía de Panamá mantiene en marcha diversos proyectos enfocados en recuperación urbana, movilidad, deporte y fortalecimiento de espacios públicos en distintos sectores del distrito capital, como parte de la planificación y ejecución del Plan Anual de Obras e Inversiones 2026.
- 5 de Mayo
- Avenida 3 de Noviembre
- Calle Estudiante
Estas iniciativas buscan mejorar la movilidad, accesibilidad y recuperación de espacios públicos en zonas históricas y altamente transitadas de la ciudad.
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Alcaldía anuncia parques de bolsillo
La Alcaldía informó además que el próximo 12 de mayo se realizará la apertura del acto público para la construcción de parques de bolsillo en:
- Calidonia
- Bella Vista
- San Francisco
- Pueblo Nuevo
- Parque Lefevre
- Río Abajo
- Juan Díaz
El objetivo es ampliar y recuperar áreas recreativas y comunitarias para residentes y familias.
Nuevas bibliotecas y mejoras deportivas
También se mantienen programadas nuevas convocatorias para proyectos como:
- Biblioteca Digital y Clínica Veterinaria en Betania
- Biblioteca Digital en Juan Díaz
- Mejoramiento de piscinas municipales en Betania, San Francisco y Calidonia
Entre los proyectos contemplados para los próximos meses destacan además:
- Renovación del edificio Juan Ramón Poll
- Centro Deportivo y Cultural de San Joaquín
- Recuperación del Mercado de las Flores en Calidonia
Más infraestructura y tecnología urbana
La administración municipal también trabaja en futuros proyectos relacionados con:
- Complejo Deportivo La Concepción en Juan Díaz
- Paradas de buses inteligentes
- Señalización de pasos peatonales
- Construcción de pozos de agua
- Recuperación de áreas verdes
- Infraestructura tecnológica
- Fortalecimiento del sistema de videovigilancia SIVIMUPA
La Alcaldía reiteró que estas obras forman parte de una estrategia enfocada en modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de miles de residentes de la capital panameña.