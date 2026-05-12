Alcaldía de Panamá impulsa nuevas obras y espacios públicos en el centro de la ciudad

La Alcaldía de Panamá mantiene en marcha diversos proyectos enfocados en recuperación urbana, movilidad, deporte y fortalecimiento de espacios públicos en distintos sectores del distrito capital, como parte de la planificación y ejecución del Plan Anual de Obras e Inversiones 2026.

Entre las obras que actualmente se desarrollan destacan las renovaciones urbanas de:

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5 de Mayo

Avenida 3 de Noviembre

Calle Estudiante

Estas iniciativas buscan mejorar la movilidad, accesibilidad y recuperación de espacios públicos en zonas históricas y altamente transitadas de la ciudad.

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Alcaldía anuncia parques de bolsillo

La Alcaldía informó además que el próximo 12 de mayo se realizará la apertura del acto público para la construcción de parques de bolsillo en:

Calidonia

Bella Vista

San Francisco

Pueblo Nuevo

Parque Lefevre

Río Abajo

Juan Díaz

El objetivo es ampliar y recuperar áreas recreativas y comunitarias para residentes y familias.

Nuevas bibliotecas y mejoras deportivas

También se mantienen programadas nuevas convocatorias para proyectos como:

Biblioteca Digital y Clínica Veterinaria en Betania

Biblioteca Digital en Juan Díaz

Mejoramiento de piscinas municipales en Betania, San Francisco y Calidonia

Entre los proyectos contemplados para los próximos meses destacan además:

Renovación del edificio Juan Ramón Poll

Centro Deportivo y Cultural de San Joaquín

Recuperación del Mercado de las Flores en Calidonia

Más infraestructura y tecnología urbana

La administración municipal también trabaja en futuros proyectos relacionados con:

Complejo Deportivo La Concepción en Juan Díaz

Paradas de buses inteligentes

Señalización de pasos peatonales

Construcción de pozos de agua

Recuperación de áreas verdes

Infraestructura tecnológica

Fortalecimiento del sistema de videovigilancia SIVIMUPA

La Alcaldía reiteró que estas obras forman parte de una estrategia enfocada en modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de miles de residentes de la capital panameña.