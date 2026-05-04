Así puedes agregar Telemetro.com a tus fuentes preferidas de noticias en Google

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¿Cómo hacerlo?

Ingresa al siguiente URL Fuente preferida Telemetro.com, seguido selecciona con un gancho Telemetro y listo.

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Beneficio para los lectores

Al activar esta opción, podrás:

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Esta herramienta forma parte de las mejoras implementadas por Google para ofrecer una experiencia más personalizada y relevante en la búsqueda de noticias.