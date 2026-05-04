Panamá Actualidad -  4 de mayo de 2026 - 11:00

Así puedes agregar Telemetro.com a tus fuentes preferidas de noticias en Google

Aprende cómo agregar Telemetro.com a tus fuentes preferidas en Google y recibe noticias de Panamá primero en tus búsquedas.

Así puedes agregar Telemetro.com a tus fuentes preferidas

Así puedes agregar Telemetro.com a tus fuentes preferidas

Telemetro
Redacción SEO
Por Redacción SEO

Mantenerse informado es cada vez más fácil. Ahora puedes recibir noticias de Panamá y el mundo de forma prioritaria agregando Telemetro.com a tus fuentes preferidas dentro de la Búsqueda de Google.

Con solo presionar un botón, los usuarios pueden asegurarse de ver primero los contenidos de su medio favorito cuando realicen búsquedas relacionadas con noticias.

Activa Telemetro como fuente preferida en noticias destacadas

image

Al elegir Telemetro.com como fuente, tendrás más probabilidades de ver sus publicaciones en los primeros resultados cuando busques información relevante.

¿Cómo hacerlo?

Ingresa al siguiente URL Fuente preferida Telemetro.com, seguido selecciona con un gancho Telemetro y listo.

image

Beneficio para los lectores

Al activar esta opción, podrás:

  • Recibir información más rápida y confiable
  • Priorizar noticias locales de Panamá
  • Mantenerte actualizado en temas de interés

Esta herramienta forma parte de las mejoras implementadas por Google para ofrecer una experiencia más personalizada y relevante en la búsqueda de noticias.

En esta nota:
Seguir leyendo

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de mayo

Día del Trabajador: nuevas formas de empleo ganan terreno en Panamá

Día Internacional de la Danza: por qué se celebra cada 29 de abril

Recomendadas

Más Noticias