Así puedes agregar Telemetro.com a tus fuentes preferidas de noticias en Google

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¿Cómo hacerlo?
Ingresa al siguiente URL Fuente preferida Telemetro.com, seguido selecciona con un gancho Telemetro y listo.
Beneficio para los lectores
Al activar esta opción, podrás:
- Recibir información más rápida y confiable
- Priorizar noticias locales de Panamá
- Mantenerte actualizado en temas de interés
Esta herramienta forma parte de las mejoras implementadas por Google para ofrecer una experiencia más personalizada y relevante en la búsqueda de noticias.