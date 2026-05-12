Gobierno y Caja de Ahorros facilitarán acceso a préstamos y productos bancarios a servidores públicos

Gobierno y Caja de Ahorros facilitarán acceso a préstamos

El Ministerio de la Presidencia, la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) y la Caja de Ahorros firmaron un Convenio Marco de Cooperación para impulsar programas de educación financiera y facilitar el acceso a productos bancarios dirigidos a servidores públicos en todo el país.

La iniciativa contempla beneficios para funcionarios de Carrera Administrativa, permanentes y eventuales con al menos dos años de permanencia acumulada en el sector público.

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Convenio busca fortalecer estabilidad financiera

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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que la alianza busca dignificar la carrera administrativa y brindar acompañamiento permanente a los servidores públicos.

“El bienestar de nuestros servidores públicos seguirá siendo una prioridad irrenunciable”, expresó el funcionario durante la firma del acuerdo.

Más de 240 mil servidores públicos podrán beneficiarse

La directora general de la DIGECA, Cheyla Valdés, destacó que el convenio permitirá que más de 240 mil servidores públicos tengan acceso a herramientas financieras enfocadas en:

Vivienda

Educación

Emprendimiento

Planificación financiera

La funcionaria indicó que la estabilidad económica impacta directamente en el bienestar familiar y profesional de los trabajadores del Estado.

Facilitarán acceso a préstamos y productos bancarios

Por su parte, el gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que el convenio impulsará la inclusión financiera y el acompañamiento económico de los funcionarios.

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El acuerdo contempla acceso a:

Préstamos personales

Créditos hipotecarios

Financiamiento de autos

Tarjetas de crédito

Además, se desarrollarán jornadas de capacitación y orientación financiera para promover una administración responsable de los recursos económicos.

Impulsarán campañas de educación financiera

Las instituciones también elaborarán materiales informativos y ejecutarán programas de educación financiera enfocados en mejorar la toma de decisiones económicas de los servidores públicos.

El convenio establece una cooperación interinstitucional no onerosa para fortalecer el bienestar integral y la estabilidad económica del recurso humano estatal.