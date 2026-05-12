Ministro de Comercio, Julio Moltó, apuesta al diálogo con Costa Rica por disputa comercial

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, anunció que, ante la llegada del nuevo gobierno en Costa Rica, Panamá priorizará el diálogo para resolver la disputa comercial originada por las restricciones fitosanitarias que han afectado la importación de productos lácteos, cárnicos y agrícolas.
El ministro subrayó que el objetivo central de estas conversaciones es salvaguardar al sector productivo panameño, asegurando que el país no busca aplicar medidas proteccionistas arbitrarias, sino garantizar un trato justo.
“Panamá está, no protegiendo, sino haciendo lo adecuado con su sector productivo. Nuestro sector productivo también merece respeto (...) Lo vamos a cuidar. Queremos que las reglas sean iguales para ambas partes”, enfatizó.