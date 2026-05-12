Universidad de Panamá suspende requisito de certificado de salud mental

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, ordenó suspender de manera inmediata la exigencia de certificados de salud mental en trámites laborales y educativos dentro de la institución.
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MINSA prohíbe solicitar certificados de salud mental
Según la disposición oficial, queda prohibido en todo el territorio nacional solicitar certificados de salud mental como requisito para:
- Acceso al empleo
- Ingreso a la educación
- Trámites administrativos de carácter general
La Universidad de Panamá indicó que deberá cesar de inmediato cualquier exigencia relacionada con este tipo de certificados.
Universidad deberá adecuar reglamentos y formularios
El rector también instruyó a las unidades académicas a revisar y actualizar reglamentos, convocatorias, procedimientos y formularios institucionales en los que aún se solicite este requisito.
Además, se ordenó:
- Suspender inmediatamente cualquier solicitud de certificados de salud mental
- Evitar incluir esta exigencia en nuevos reglamentos
- Capacitar al personal responsable de los procesos administrativos
- Difundir la nueva disposición dentro de las unidades académicas
Evaluaciones solo podrán hacerse en casos excepcionales
La circular precisa que únicamente podrán realizarse evaluaciones de salud mental en situaciones excepcionales, debidamente justificadas y conforme a la normativa vigente, pero nunca como requisito general obligatorio.
La Universidad de Panamá reiteró que las medidas buscan cumplir con las disposiciones emitidas por el MINSA y garantizar el respeto de los derechos de estudiantes y trabajadores.