Universidad de Panamá suspende requisito de certificado de salud mental

El rector de la Universidad de Panamá , Eduardo Flores, ordenó suspender de manera inmediata la exigencia de certificados de salud mental en trámites laborales y educativos dentro de la institución.

La decisión se produce luego de que la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA) emitiera una circular dirigida a universidades públicas y privadas del país.

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MINSA prohíbe solicitar certificados de salud mental

Según la disposición oficial, queda prohibido en todo el territorio nacional solicitar certificados de salud mental como requisito para:

Acceso al empleo

Ingreso a la educación

Trámites administrativos de carácter general

La Universidad de Panamá indicó que deberá cesar de inmediato cualquier exigencia relacionada con este tipo de certificados.

Universidad deberá adecuar reglamentos y formularios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eflorescastro/status/2054156322090737782?s=20&partner=&hide_thread=false Universidad de Panamá pic.twitter.com/kuE4U7Z2yh — Eduardo Flores C. (@eflorescastro) May 12, 2026

El rector también instruyó a las unidades académicas a revisar y actualizar reglamentos, convocatorias, procedimientos y formularios institucionales en los que aún se solicite este requisito.

Además, se ordenó:

Suspender inmediatamente cualquier solicitud de certificados de salud mental

Evitar incluir esta exigencia en nuevos reglamentos

Capacitar al personal responsable de los procesos administrativos

Difundir la nueva disposición dentro de las unidades académicas

Evaluaciones solo podrán hacerse en casos excepcionales

La circular precisa que únicamente podrán realizarse evaluaciones de salud mental en situaciones excepcionales, debidamente justificadas y conforme a la normativa vigente, pero nunca como requisito general obligatorio.

La Universidad de Panamá reiteró que las medidas buscan cumplir con las disposiciones emitidas por el MINSA y garantizar el respeto de los derechos de estudiantes y trabajadores.