Menor resulta herido en Chepo y SENAFRONT busca responsables

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) informó que un menor resultó herido el día de ayer en el sector de La Primavera.

De acuerdo con el reporte oficial, el menor fue trasladado a un centro médico para recibir atención y actualmente se encuentra fuera de peligro.

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SENAFRONT mantiene operativos en el área

Las autoridades señalaron que continúan desarrollando operativos de búsqueda para dar con los responsables del hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/senafrontpanama/status/2054177866535801265?s=20&partner=&hide_thread=false El SENAFRONT informa a la ciudadanía que el día de ayer, en La Primavera, Chepo, un menor resultó herido y fue trasladado a un centro médico, encontrándose fuera de peligro. Se mantienen operativos de búsqueda para dar con los responsables. pic.twitter.com/71TpX8FM80 — SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) May 12, 2026

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni sobre posibles sospechosos.

Autoridades continúan investigaciones

El SENAFRONT indicó que las investigaciones permanecen en curso mientras se refuerzan las acciones de seguridad en el área.

Las autoridades reiteraron su compromiso de ubicar a las personas involucradas y mantener la vigilancia en el sector.