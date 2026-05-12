Menor resulta herido en Chepo y SENAFRONT busca responsables

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) informó que un menor resultó herido el día de ayer en el sector de La Primavera.
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SENAFRONT mantiene operativos en el área
Las autoridades señalaron que continúan desarrollando operativos de búsqueda para dar con los responsables del hecho.
Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni sobre posibles sospechosos.
Autoridades continúan investigaciones
El SENAFRONT indicó que las investigaciones permanecen en curso mientras se refuerzan las acciones de seguridad en el área.
Las autoridades reiteraron su compromiso de ubicar a las personas involucradas y mantener la vigilancia en el sector.