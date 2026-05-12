Panamá Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 09:14

Menor resulta herido en Chepo y SENAFRONT busca responsables

Un menor resultó herido en el sector de La Primavera, en Chepo. El SENAFRONT informó que el joven está fuera de peligro y mantienen operativos de búsqueda.

Menor resulta herido en Chepo y SENAFRONT busca responsables

Menor resulta herido en Chepo y SENAFRONT busca responsables

SENAFRONT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) informó que un menor resultó herido el día de ayer en el sector de La Primavera.

De acuerdo con el reporte oficial, el menor fue trasladado a un centro médico para recibir atención y actualmente se encuentra fuera de peligro.

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SENAFRONT mantiene operativos en el área

Las autoridades señalaron que continúan desarrollando operativos de búsqueda para dar con los responsables del hecho.

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Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni sobre posibles sospechosos.

Autoridades continúan investigaciones

El SENAFRONT indicó que las investigaciones permanecen en curso mientras se refuerzan las acciones de seguridad en el área.

Las autoridades reiteraron su compromiso de ubicar a las personas involucradas y mantener la vigilancia en el sector.

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