Decana de Medicina de la UNACHI se mantendrá separada de su cargo

Jueza negó solicitud para retomar el cargo en la UNACHI

La jueza de garantías Irina Gutiérrez mantuvo la medida cautelar de separación del cargo contra una decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) , imputada por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por error.

La decisión fue adoptada durante dos audiencias realizadas en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Chiriquí.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Menor resulta herido en Chepo y SENAFRONT busca responsables

Jueza negó solicitud para retomar el cargo en la UNACHI

En la primera audiencia de sustitución de medida cautelar, la jueza rechazó la solicitud presentada por el defensor particular Julio César Jaramillo, quien buscaba que la imputada pudiera regresar a sus funciones como decana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OJudicialPanama/status/2054196172768616534?s=20&partner=&hide_thread=false Jueza de garantías niega solicitudes y mantiene separada del cargo a decana de la Facultad de Medicina de la UNACHI... Más detalles en la web: https://t.co/Nc4476SRZa pic.twitter.com/uVmOTEYws0 — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) May 12, 2026

La juzgadora consideró que todavía persiste el riesgo de afectación a medios de prueba, debido a que aún faltan testigos por entrevistar dentro de la investigación.

Rechazan solicitud por supuesta afectación de derechos

Durante una segunda audiencia, la jueza también negó una solicitud de afectación de derechos presentada por la defensa.

Según explicó, no se evidenció vulneración al derecho de defensa ni al principio de objetividad o justicia en tiempo razonable, ya que existe una plataforma tecnológica que permite al abogado acceder a la documentación y seguimiento del caso.

Investigación abarca hechos entre 2017 y 2022

La investigación se relaciona con hechos ocurridos entre el 20 de junio de 2017 y el 29 de diciembre de 2022.

Según la causa penal, la imputada presuntamente ejercía simultáneamente funciones como doctora, decana y profesora de la Facultad de Medicina de la UNACHI dentro del mismo horario laboral.