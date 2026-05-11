Rectora Etelvina de Bonagas: "Hablaré con transparencia" tras crisis en la UNACHI

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina Medianero de Bonagas, confirmó este domingo que la institución enfrenta una situación presupuestaria “compleja” debido a recortes económicos aplicados durante los años 2025 y 2026.

A través de un video publicado en Instagram, la rectora señaló que la universidad sufrió una reducción del 34 % en comparación con el presupuesto de 2024, situación que ha impactado la capacidad para atender compromisos operativos y financieros.

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Docentes manifestaron preocupación

Las declaraciones de Etelvina Medianero de Bonagas surgen luego de que docentes expresaran inquietud por posibles atrasos en pagos de quincenas y cuotas correspondientes a la Caja de Seguro Social (CSS).

La administradora reconoció que existen dificultades administrativas y financieras, aunque aseguró que la universidad mantiene activos sus principales procesos académicos.

UNACHI mantiene operaciones y servicios

Según explicó la rectora, continúan funcionando:

Procesos académicos

Programas de capacitación docente

Modernización tecnológica

Servicios estudiantiles

La UNACHI atiende actualmente a más de 22 mil estudiantes, destacó la funcionaria.

“La crítica responsable forma parte de la vida universitaria”

Durante su mensaje, la rectora reiteró que los estudiantes continúan siendo la prioridad institucional e hizo un llamado a evitar la desinformación y las confrontaciones dentro de la comunidad universitaria.

“La crítica responsable y la rendición de cuentas forman parte de la vida universitaria”, expresó.

Además, afirmó que continuará gestionando soluciones “con transparencia” frente a la situación financiera que atraviesa la universidad.