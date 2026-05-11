Panamá Nacionales -  11 de mayo de 2026 - 07:56

SENAN decomisa paquetes de presunta droga en puerto de Colón

La Fiscalía junto al SENAN, decomisó 1,738 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en un contenedor en un puerto de Colón.

SENAN decomisa paquetes de presunta droga

SENAN decomisa paquetes de presunta droga

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, decomisó 1,738 paquetes con presunta sustancia ilícita que se encontraban ocultos dentro de un contenedor en un puerto de Colón. La operación fue desarrollada en conjunto con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), como parte de las acciones contra el narcotráfico y delitos relacionados con drogas.

Droga estaba oculta dentro de un contenedor

Según las autoridades, los paquetes fueron detectados durante labores de inspección realizadas en el puerto, donde se logró ubicar la presunta sustancia ilícita escondida dentro de un contenedor.

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Hasta el momento, las autoridades no han detallado el destino del cargamento ni el tipo exacto de sustancia decomisada.

Investigaciones continúan por SENAN y PGN

El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan para determinar posibles responsables y establecer la procedencia del cargamento.

Panamá mantiene operativos constantes en puertos, aeropuertos y zonas costeras debido a su posición estratégica utilizada por redes internacionales de narcotráfico.

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