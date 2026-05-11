Mi Receta Digital CSS: pasos para registro de médicos privados

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el inicio del proceso de registro para médicos del sector privado dentro de la plataforma “Mi Receta Digital”, sistema que busca modernizar y agilizar la atención médica en Panamá.

Según informó la institución, los profesionales de la salud podrán integrarse al sistema a partir de la fecha y contarán con un período de 30 días para completar el proceso de inscripción.

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¿Qué es Mi Receta Digital?

“Mi Receta Digital” conecta al médico, al paciente y a la farmacia dentro de una misma plataforma tecnológica, permitiendo optimizar la emisión y validación de recetas médicas.

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Mi Receta Digital conecta al médico, al paciente y a la farmacia en un solo sistema, mejorando la calidad de atención y reduciendo tiempos de espera. Es un paso… pic.twitter.com/2LZXXm2Zf7 — Astrid Salazar (@as_salazar) May 11, 2026

La CSS destacó que el sistema busca:

Mejorar la calidad de atención

Reducir tiempos de espera

Facilitar procesos médicos y farmacéuticos

Modernizar el sistema de salud

¿Cómo registrarse en Mi Receta Digital?

La entidad exhortó a los médicos privados a ingresar a la plataforma oficial para completar su registro: Mi Receta Digital CSS. De acuerdo con la CSS, los médicos deberán completar el proceso dentro del plazo establecido de 30 días.

Médicos de CSS y MINSA serán registrados automáticamente

La institución aclaró que los médicos de la CSS y del Ministerio de Salud (MINSA) que también ejercen en el sector privado serán incorporados automáticamente al sistema, por lo que no tendrán que realizar un nuevo registro.

La implementación de “Mi Receta Digital” forma parte de las iniciativas de transformación tecnológica impulsadas por las autoridades de salud en Panamá.