Panamá Nacionales -  11 de mayo de 2026 - 10:18

Lotería Fiscal 2026: este viernes cierra el depósito de sobres a nivel nacional

Los sorteos de la Lotería Fiscal tienen como objetivo fortalecer la cultura tributaria en el país, y premiar a los ciudadanos que exigen la factura fiscal.

Lotería Fiscal 2026 en Panamá.

Lotería Fiscal 2026 en Panamá.

DGI
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que este viernes 15 de mayo retirará, a nivel nacional, las urnas habilitadas en centros comerciales para el depósito de sobres de la Lotería Fiscal 2026. La medida precede al inicio de los sorteos, programados para el próximo 19 de mayo.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la cultura tributaria en el país y premiar a los ciudadanos que cumplen con su deber de exigir la factura fiscal al realizar sus compras.

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Lotería fiscal: ¿Dónde ingresar los sobres con las facturas?

Albrook Mall

  • Magic Zone
  • Carrusel: planta baja
  • Zona del Canguro: cerca de Madison

Altaplaza

  • Nivel 1: Centro de información

Towncenter

  • Torreo Norte, nivel M3, área food court

Westland Mall

  • Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha
  • Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica

Soho Mall

  • Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

  • Al frente del Super 99
  • Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

  • Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy

Plaza Terronal

  • Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Colón 2000

  • Planta Baja

Santiago Mall

  • Subiendo las escaleras del food court

Federal Mall

  • Cerca de la entrada 7

Chiriquí

  • Pasillo Bugaba

Atrio de Costa del Este

  • Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa Boutiques

  • Primer piso

Los Andes Mall

  • Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
  • Planta baja, diagonal a la puerta 2

Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal 2026

Región 1- Panamá

  • Fecha del sorteo: martes 19 de mayo
  • Lugar del sorteo: Los Andes Mall

Región 2 - Panamá Oeste, Darién y Colón

  • Fecha del sorteo: jueves 21 de mayo
  • Lugar del sorteo: Westland Mall

Región 3 - Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

  • Fecha del sorteo: martes 26 de mayo
  • Lugar del sorteo: Federal Mall

Región 4 - Herrera, los Santos y Coclé

  • Fecha del sorteo: jueves 28 de mayo
  • Lugar del sorteo: Mall Paseo Central

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