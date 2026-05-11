Lotería Fiscal 2026: este viernes cierra el depósito de sobres a nivel nacional

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que este viernes 15 de mayo retirará, a nivel nacional, las urnas habilitadas en centros comerciales para el depósito de sobres de la Lotería Fiscal 2026. La medida precede al inicio de los sorteos, programados para el próximo 19 de mayo.
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Lotería fiscal: ¿Dónde ingresar los sobres con las facturas?
Albrook Mall
- Magic Zone
- Carrusel: planta baja
- Zona del Canguro: cerca de Madison
Altaplaza
- Nivel 1: Centro de información
Towncenter
- Torreo Norte, nivel M3, área food court
Westland Mall
- Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha
- Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica
Soho Mall
- Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.
Megamall
- Al frente del Super 99
- Entrada principal: frente a Sportline
Centro comercial Los Pueblos
- Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy
Plaza Terronal
- Entre el Supermercado El Rey y Do It Center
Colón 2000
- Planta Baja
Santiago Mall
- Subiendo las escaleras del food court
Federal Mall
- Cerca de la entrada 7
Chiriquí
- Pasillo Bugaba
Atrio de Costa del Este
- Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux
Balboa Boutiques
- Primer piso
Los Andes Mall
- Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
- Planta baja, diagonal a la puerta 2
Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal 2026
Región 1- Panamá
- Fecha del sorteo: martes 19 de mayo
- Lugar del sorteo: Los Andes Mall
Región 2 - Panamá Oeste, Darién y Colón
- Fecha del sorteo: jueves 21 de mayo
- Lugar del sorteo: Westland Mall
Región 3 - Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas
- Fecha del sorteo: martes 26 de mayo
- Lugar del sorteo: Federal Mall
Región 4 - Herrera, los Santos y Coclé
- Fecha del sorteo: jueves 28 de mayo
- Lugar del sorteo: Mall Paseo Central