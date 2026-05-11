Lotería Fiscal 2026: este viernes cierra el depósito de sobres a nivel nacional

Lotería Fiscal 2026 en Panamá. DGI

Por Ana Canto La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que este viernes 15 de mayo retirará, a nivel nacional, las urnas habilitadas en centros comerciales para el depósito de sobres de la Lotería Fiscal 2026. La medida precede al inicio de los sorteos, programados para el próximo 19 de mayo.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la cultura tributaria en el país y premiar a los ciudadanos que cumplen con su deber de exigir la factura fiscal al realizar sus compras.

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