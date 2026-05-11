Caso IFARHU: Tribunal decide no imponer medidas cautelares a nueve imputados

El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó la decisión emitida previamente por el juzgado de garantías de no aplicar medidas cautelares personales contra nueve personas imputadas dentro de la investigación relacionada con presuntas irregularidades en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
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Tribunal respaldó decisión de jueza de garantías
La resolución ratifica la decisión adoptada por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez, quien previamente había rechazado la solicitud de medidas cautelares personales presentada por el Ministerio Público.
Durante la audiencia de apelación, desarrollada entre el miércoles 6 y el viernes 8 de mayo, el Tribunal consideró que la Fiscalía no presentó suficientes elementos para justificar la aplicación de restricciones personales en esta fase del proceso.
El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Argo Hyman.
Investigación por presuntos delitos contra la administración pública
Las nueve personas imputadas son investigadas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en las modalidades de:
- Peculado por extensión
- Corrupción de servidores públicos
- Cohecho
La defensa de los imputados estuvo a cargo de los abogados:
- Daniel Batista
- Lizeth Berrocal
- Jean Paul Castillo
- Damaris Quirós
- Omar Jaén
- Roberto Donado
- Juan Carlos Araúz
- Carlos Carrillo
Jueza señaló debilidad en elementos probatorios
Durante la audiencia de garantías realizada el pasado 21 de abril, la jueza Zenia Pérez sostuvo que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía eran “débiles” y no contaban con suficiente sustento en ese momento procesal.
Además, destacó la disposición mostrada por los imputados para participar voluntariamente en el proceso judicial.
Caso surge tras auditoría preliminar al IFARHU
La investigación forma parte de las diligencias iniciadas luego de una auditoría preliminar que detectó presuntas irregularidades en el manejo del IFARHU.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar posibles responsabilidades dentro del caso.