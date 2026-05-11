Panamá Nacionales -  11 de mayo de 2026 - 11:26

Feria de carné blanco y verde en Tocumen por tres días: lugar y horarios de esta semana

La feria de carné blanco y verde del MINSA brindará atención en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en el corregimiento de Tocumen.

Feria de carné blanco del MINSA esta semana.

Feria de carné blanco del MINSA esta semana.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) llevará a cabo esta semana una feria para la expedición de carnés de salud (blanco y verde) en el corregimiento de Tocumen. La actividad está dirigida a ciudadanos interesados en obtener los documentos reglamentarios para la manipulación de alimentos.

La atención se brindará los días 13, 14 y 15 de mayo, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Los servicios se ofrecerán en Galerías Panamericanas (Plaza Leonardos), frente a la barriada Las Américas y a un costado del Tribunal Electoral.

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Requisitos para la emisión de carnet blanco y verde del MINSA

Carnet blanco

Requisitos:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Muestra de heces
  • Tarjeta de vacuna
  • Acudir en ayunas
  • Costo: B/.25.00
  • Cupos: 100 disponibles

Carnet verde

Requisitos:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Original y copia del carnet blanco vigente
  • Costo: B/.15.00
  • Cupos: 50 disponibles
minsa - feria de carnet blanco y verde
Feria de carnet blanco y verde del MINSA.

Feria de carnet blanco y verde del MINSA.

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