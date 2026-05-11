Feria de carné blanco y verde en Tocumen por tres días: lugar y horarios de esta semana

El Ministerio de Salud (MINSA) llevará a cabo esta semana una feria para la expedición de carnés de salud (blanco y verde) en el corregimiento de Tocumen. La actividad está dirigida a ciudadanos interesados en obtener los documentos reglamentarios para la manipulación de alimentos.
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Requisitos para la emisión de carnet blanco y verde del MINSA
Carnet blanco
Requisitos:
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces
- Tarjeta de vacuna
- Acudir en ayunas
- Costo: B/.25.00
- Cupos: 100 disponibles
Carnet verde
Requisitos:
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Original y copia del carnet blanco vigente
- Costo: B/.15.00
- Cupos: 50 disponibles