Pelicula Entretenimiento -  11 de mayo de 2026 - 11:00

"Intercambiados", el nuevo éxito animado de Netflix

Tras el éxito de las producciones animadas recientes, Netflix vuelve a captar la atención del público con “Intercambiados”.

“Intercambiados” rompe récords en Netflix. 

“Intercambiados” rompe récords en Netflix. 

@Netflix
María Hernández
Por María Hernández

Netflix vuelve a apostar por las películas animadas y nuevamente parece haber encontrado el éxito. Luego del impacto generado por producciones como “Las Guerreras del K-Pop”, la plataforma estrenó “Intercambiados”, una cinta cargada de emociones, aventura y mensajes familiares.

La película sigue la historia de personajes que, tras un inesperado intercambio de vidas, deben aprender a comprender las emociones, problemas y perspectivas del otro, dejando como principal mensaje la empatía, la importancia de la familia y el valor de ponerse en el lugar de los demás.

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“Intercambiados” arrasa en Netflix

Intercambiados” llegó a la plataforma el pasado 1 de mayo y, en apenas pocos días, ya acumula más de 15.5 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el mejor estreno animado de Netflix desde 2023.

El elenco principal de voces está encabezado por Michael B. Jordan y Juno Temple, quienes dan vida a los protagonistas de esta historia que rápidamente se posiciona entre las favoritas del público.

La película ha sido destacada por su animación, carga emocional y la conexión que logra generar tanto en niños como en adultos.

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