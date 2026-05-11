"Intercambiados", el nuevo éxito animado de Netflix

Netflix vuelve a apostar por las películas animadas y nuevamente parece haber encontrado el éxito. Luego del impacto generado por producciones como “Las Guerreras del K-Pop”, la plataforma estrenó “Intercambiados”, una cinta cargada de emociones, aventura y mensajes familiares.

La película sigue la historia de personajes que, tras un inesperado intercambio de vidas, deben aprender a comprender las emociones, problemas y perspectivas del otro, dejando como principal mensaje la empatía, la importancia de la familia y el valor de ponerse en el lugar de los demás.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Puede ver: Shakira presenta canción oficial de la FIFA para el Mundial 2026

“Intercambiados” arrasa en Netflix

“Intercambiados” llegó a la plataforma el pasado 1 de mayo y, en apenas pocos días, ya acumula más de 15.5 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el mejor estreno animado de Netflix desde 2023.

El elenco principal de voces está encabezado por Michael B. Jordan y Juno Temple, quienes dan vida a los protagonistas de esta historia que rápidamente se posiciona entre las favoritas del público.

La película ha sido destacada por su animación, carga emocional y la conexión que logra generar tanto en niños como en adultos.