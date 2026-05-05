Met Gala 2026: la moda se convierte en arte en una noche de lujo y creatividad

Met Gala 2026: celebridades convierten la alfombra roja en una galería de arte.

La Met Gala 2026 volvió a captar la atención mundial con una edición marcada por el glamour, el lujo y una fuerte conexión con el arte. Este año, la temática “Costume Art” (Arte del Vestuario) invitó a los asistentes a explorar la moda como una forma de expresión artística.

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El código de vestimenta, “Fashion is Art”, llevó a las celebridades a convertir sus atuendos en auténticas obras de arte, alineadas con la exposición del Costume Institute, que analiza la relación entre la moda y el cuerpo humano, entendido como un lienzo.

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Met Gala: Arte y moda en la alfombra roja

La noche estuvo marcada por looks inspirados en obras icónicas de la historia del arte:

Madonna hizo referencia a The Temptation of St. Anthony de Leonora Carrington.

Kendall Jenner evocó Winged Victory of Samothrace, una de las esculturas más representativas del arte clásico.

Emma Chamberlain se inspiró en Garden at Arles de Vincent van Gogh.

Venus Williams recreó su propio retrato basado en la obra del artista Robert Pruitt.

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Cada aparición reforzó la idea de que la moda puede trascender lo estético para convertirse en una narrativa visual.

En el apartado masculino, la elegancia fue más sutil pero igualmente impactante. Figuras como Connor Storris y Hudson Williams, protagonistas de la serie Heated Rivalry, hicieron su debut en la gala con propuestas modernas.

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Por su parte, Karan Johar destacó con un atuendo que fusionó la alta costura india con elementos del arte clásico, aportando diversidad cultural al evento.

La Met Gala 2026 reafirmó su papel como uno de los eventos más importantes de la industria, donde la creatividad no tiene límites y la moda se consolida como una forma de arte viva.