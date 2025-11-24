Met Gala 2026: el cuerpo toma el protagonismo y redefine la moda

El tema oficial de la Met Gala 2026 es "Costume Art".

La esperada gala benéfica del Museo Metropolitano de Nueva York, la Met Gala , que se celebrará el 4 de mayo de 2026, girará en torno al concepto "Costume Art", un homenaje a la centralidad del cuerpo vestido de historia y arte.

Metropolitan_Museum_of_Art_(The_Met)_-_Central_Park,_NYC Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Hugo Schneider - Flickr, CC BY-SA 2.0

Met Gala 2026: El significado de "Costume Art"

El tema oficial de la Met Gala 2026, anunciado por el Costume Institute, es “Costume Art”. Este concepto busca disolver la antigua jerarquía entre la moda y el arte. Según Andrew Bolton, curador del instituto, “el cuerpo vestido está en el centro de todas las galerías” del museo.

La exposición destacará cómo incluso las figuras desnudas del arte clásico nunca están verdaderamente “desnudas”, pues siempre portan significados y valores culturales.

Una exhibición pionera

La gala acompañará la apertura de las nuevas Galerías Condé M. Nast, un espacio permanente de casi 12,000 pies cuadrados ubicado junto al Great Hall del Met.

La muestra, que estará abierta al público del 10 de mayo de 2026 al 10 de enero de 2027, presentará aproximadamente 200 prendas históricas y contemporáneas, expuestas junto a obras de arte como pinturas, esculturas y dibujos.

La exposición se organizará por tipos de cuerpos, desde el “Cuerpo desnudo” y el “Cuerpo clásico” hasta formas menos representadas, como el “Cuerpo embarazado” o el “Cuerpo envejecido”.

Según Andrew Bolton, este enfoque busca revalorizar la relación entre lo corporal y la moda, otorgándole a la vestimenta un papel tan significativo como cualquier obra de arte.