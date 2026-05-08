Panamá Entretenimiento -  8 de mayo de 2026 - 10:10

Segundo Mega bingo Nacional: Resultados del sorteo del 7 de mayo de 2026

Consulta los números ganadores del Segundo Mega bingo Nacional del 7 de mayo de 2026 y conoce cuándo vencen los premios.

Segundo Mega bingo Nacional: números ganadores del sorteo del 7 de mayo de 2026

Segundo Mega bingo Nacional: números ganadores del sorteo del 7 de mayo de 2026

Captura

Números ganadores del Mega bingo

Primer bingo

  • 09570-39

Segundo bingo

  • 06504-11

Cartón ganador

  • 03811-13

Premios caducan cinco días después del sorteo

image

La entidad recordó que los premios tienen una vigencia de cinco días calendario posteriores a cada sorteo.

En el caso del Raspadito, los premios caducarán cinco días después del último sorteo programado para el 20 de agosto de 2026.

¿Cómo se pagan los premios?

La Lotería Nacional indicó que los premios son pagaderos únicamente al portador, conforme al Decreto No. 67 de 1971.

Además, aclaró que si existen varios ganadores a cartón lleno, el premio correspondiente será dividido en partes iguales entre los favorecidos.

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