Segundo Mega bingo Nacional: Resultados del sorteo del 7 de mayo de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá dio a conocer los números ganadores del Segundo Mega bingo Nacional realizado este 7 de mayo de 2026.
Números ganadores del Mega bingo
Primer bingo
- 09570-39
Segundo bingo
- 06504-11
Cartón ganador
- 03811-13
Premios caducan cinco días después del sorteo
La entidad recordó que los premios tienen una vigencia de cinco días calendario posteriores a cada sorteo.
En el caso del Raspadito, los premios caducarán cinco días después del último sorteo programado para el 20 de agosto de 2026.
¿Cómo se pagan los premios?
La Lotería Nacional indicó que los premios son pagaderos únicamente al portador, conforme al Decreto No. 67 de 1971.
Además, aclaró que si existen varios ganadores a cartón lleno, el premio correspondiente será dividido en partes iguales entre los favorecidos.