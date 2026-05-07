Mega Bingo TV Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver el segundo sorteo

El segundo sorteo del Mega Bingo TV Mundial 2026 se realizará este jueves 7 de mayo a las 7:00 p.m. y podrá verse en vivo a través de RPC TV. El popular juego mantiene el entusiasmo de miles de participantes en todo Panamá, ya que ofrece la oportunidad de ganar importantes premios con un solo cartón.

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Los boletos tienen un costo de B/.5.00 y son válidos para todas las fechas de sorteos programadas, permitiendo múltiples oportunidades de ganar sin necesidad de comprar nuevos cartones.

Mega Bingo TV Mundial: conoce cuándo serán los próximos sorteos

Próximas fechas de sorteos

7 de mayo

28 de mayo

20 de agosto

¿Dónde comprar los cartones?

Los interesados pueden adquirirlos en:

Red de Bingos Nacionales

Estaciones del Metro de Panamá

Billeteros de la Lotería Nacional

Plataforma digital oficial del Mega Bingo: https://megabingotv.com/

El Mega Bingo TV Mundial forma parte de una iniciativa impulsada junto al Despacho de la Primera Dama, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar albergues y apoyar proyectos sociales en Panamá.