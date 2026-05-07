Mega Bingo Nacionales -  7 de mayo de 2026 - 13:16

Mega Bingo TV Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver el segundo sorteo

El Mega Bingo TV Mundial 2026 continúa despertando el interés de miles de panameños que buscan ganar grandes premios mientras apoyan una causa social.

Mega Bingo TV Mundial 2026: premios

Mega Bingo TV Mundial 2026: premios, horario y transmisión. 

Captura de pantalla/ RPC TV
María Hernández
Por María Hernández

El segundo sorteo del Mega Bingo TV Mundial 2026 se realizará este jueves 7 de mayo a las 7:00 p.m. y podrá verse en vivo a través de RPC TV. El popular juego mantiene el entusiasmo de miles de participantes en todo Panamá, ya que ofrece la oportunidad de ganar importantes premios con un solo cartón.

Los boletos tienen un costo de B/.5.00 y son válidos para todas las fechas de sorteos programadas, permitiendo múltiples oportunidades de ganar sin necesidad de comprar nuevos cartones.

Mega Bingo TV Mundial: conoce cuándo serán los próximos sorteos

Próximas fechas de sorteos

  • 7 de mayo
  • 28 de mayo
  • 20 de agosto

¿Dónde comprar los cartones?

Los interesados pueden adquirirlos en:

  • Red de Bingos Nacionales
  • Estaciones del Metro de Panamá
  • Billeteros de la Lotería Nacional
  • Plataforma digital oficial del Mega Bingo: https://megabingotv.com/

El Mega Bingo TV Mundial forma parte de una iniciativa impulsada junto al Despacho de la Primera Dama, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar albergues y apoyar proyectos sociales en Panamá.

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