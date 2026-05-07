Panamá Nacionales -

Presidente Mulino reitera neutralidad del Canal de Panamá en Convención Marítima de las Américas

La Convención Marítima de las Américas 2026 reúne en Panamá a representantes de la industria marítima mundial este 7 y 8 de mayo, con el objetivo de analizar la coyuntura actual del comercio marítimo y los reajustes en las rutas, entre otros temas. Durante la inauguración, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró la neutralidad del Canal de Panamá.