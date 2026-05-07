Panamá Nacionales -  7 de mayo de 2026 - 16:20

Metro de Panamá habilitará trenes por ambos andenes en horas pico desde el 11 de mayo

El Metro de Panamá implementará un nuevo plan operativo desde el 11 de mayo para agilizar el flujo de usuarios en horas pico.

Metro de Panamá moverá trenes por ambos andenes

Metro de Panamá moverá trenes por ambos andenes

Foto/Metro de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá anunció que a partir del lunes 11 de mayo implementará un nuevo plan operativo para mejorar el flujo de pasajeros en las estaciones terminales durante las horas pico.

Como parte de la operación, los trenes alternarán su llegada por ambos andenes, optimizando los tiempos de maniobra en los cambios de dirección e incrementando la capacidad de transporte del sistema. Esto favorecerá que los trenes lleguen con mayor disponibilidad de espacio a estaciones de alta demanda, como Los Andes y San Miguelito.

La implementación cuenta con los sistemas de control ferroviario necesarios para garantizar una operación segura y ordenada en ambas líneas. Este esquema operativo forma parte de procedimientos técnicos previamente evaluados y se aplicará de manera controlada y supervisada.

La medida surge tras un aumento en la demanda registrado en las últimas semanas, cuando el sistema pasó de movilizar cerca de 380 mil a 420 mil usuarios diarios.

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Metro habilitará ambos andenes en estaciones terminales

Como parte del operativo, el Metro informó que se habilitará el abordaje de trenes en ambos andenes en estaciones terminales.

En la Línea 1, la medida se aplicará en las estaciones:

  • Villa Zaita
  • Albrook

Mientras que en la Línea 2 se implementará en:

  • San Miguelito

Buscan reducir aglomeraciones y mejorar tiempos

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La entidad explicó que los trenes alternarán su llegada por ambos andenes para optimizar los tiempos de maniobra y aumentar la capacidad de transporte.

“Esta modalidad permitirá una distribución más eficiente de los usuarios y contribuirá a reducir la concentración de pasajeros en los andenes”, detalló el Metro. “Esta modalidad permitirá una distribución más eficiente de los usuarios y contribuirá a reducir la concentración de pasajeros en los andenes”, detalló el Metro.

Además, se espera que esta operación permita que los trenes lleguen con mayor espacio disponible a estaciones con alta demanda como Los Andes y San Miguelito.

Aumento de usuarios estaría ligado al costo del combustible

El Metro atribuyó el incremento de pasajeros a cambios en los patrones de movilidad, debido a que más personas optan por el transporte ferroviario ante el aumento en el precio del combustible.

Según la entidad, el nuevo esquema operativo fue previamente evaluado y contará con sistemas de control ferroviario para garantizar la seguridad y el orden en ambas líneas.

Recomendaciones para usuarios del Metro

El Metro de Panamá pidió a los pasajeros seguir las instrucciones del personal en estaciones y recomendó:

  • Utilizar los andenes habilitados según la operación.
  • Permitir la salida de pasajeros antes de abordar.
  • Mantener el orden en escaleras y zonas de circulación.
  • Planificar los viajes con anticipación.

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