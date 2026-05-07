Renuncias masivas en el MEDUCA: 200 docentes dejan sus puestos por diplomas falsos

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que más de 200 docentes han renunciado o abandonado sus puestos luego de las denuncias penales presentadas por presuntas irregularidades con diplomas universitarios falsos utilizados en concursos de vacantes.
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MEDUCA advierte que investigaciones continuarán
La directora nacional de Recursos Humanos del Meduca, Celia Rodríguez, aseguró que las investigaciones seguirán aunque algunos implicados hayan renunciado. “Independientemente que hayan renunciado o no, van a ser objeto de investigaciones”, indicó.
Rodríguez explicó que las denuncias fueron remitidas al Ministerio Público tras detectarse documentos académicos presuntamente falsificados o no emitidos por universidades reconocidas.
Señalan posible red con funcionarios administrativos
Según el Meduca, más de 30 funcionarios administrativos estarían presuntamente vinculados a una red que facilitaba la alteración de puntajes en concursos docentes.
La funcionaria agregó que el incremento de renuncias tras las denuncias podría indicar vínculos de algunos docentes con la presunta red investigada.
Lucy Molinar: “Los méritos deben respetarse”
La ministra de Educación, Lucy Molinar, sostuvo que el sistema actual permite a los docentes aspirar a vacantes sin intermediarios políticos.
Molinar advirtió que alterar el sistema puede derivar en la inhabilitación permanente para ejercer funciones dentro de la institución.
MEDUCA habilita correo para denuncias
El Ministerio de Educación habilitó el correo electrónico [email protected] para recibir información relacionada con posibles irregularidades.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red.