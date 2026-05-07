Real Madrid abre expediente disciplinario a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

El Real Madrid C. F. emitió un comunicado oficial este viernes informando la apertura de expedientes disciplinarios para los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, tras un incidente registrado durante la sesión de entrenamiento del equipo.
Parte Médico: Fede Valverde fuera de las canchas
Simultáneamente, los Servicios Médicos del Real Madrid confirmaron que el uruguayo Fede Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico a raíz de los hechos.
Tras las pruebas realizadas, se determinó que el mediocampista se encuentra en su domicilio en buen estado, deberá cumplir un reposo absoluto de entre 10 y 14 días y seguir estrictamente los protocolos médicos establecidos para este tipo de diagnósticos antes de retomar la actividad física.