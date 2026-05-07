Real Madrid abre expediente disciplinario a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

El Real Madrid C. F. emitió un comunicado oficial este viernes informando la apertura de expedientes disciplinarios para los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, tras un incidente registrado durante la sesión de entrenamiento del equipo.

La institución señaló que comunicará las resoluciones de ambos casos una vez finalicen los procedimientos internos correspondientes. Aunque el club no detalló el origen del altercado, la gravedad de la situación se refleja en las medidas administrativas tomadas de forma inmediata.

Parte Médico: Fede Valverde fuera de las canchas

Simultáneamente, los Servicios Médicos del Real Madrid confirmaron que el uruguayo Fede Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico a raíz de los hechos.

Tras las pruebas realizadas, se determinó que el mediocampista se encuentra en su domicilio en buen estado, deberá cumplir un reposo absoluto de entre 10 y 14 días y seguir estrictamente los protocolos médicos establecidos para este tipo de diagnósticos antes de retomar la actividad física.