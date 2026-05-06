Día del Futbolista Panameño Deportes -  6 de mayo de 2026 - 15:57

Día del Futbolista Panameño: ¿por qué se celebra cada 6 de mayo?

Panamá conmemora al futbolista en esta fecha en honor a una de sus máximas leyendas del fútbol, cuyo legado sigue vigente en el deporte nacional.

Día del Futbolista Panameño.

Día del Futbolista Panameño.

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María Hernández
Por María Hernández

En el marco de la cuenta regresiva para una nueva Copa del Mundo, el calendario deportivo también destaca una fecha significativa: el Día del Futbolista Panameño, una celebración dedicada a reconocer la pasión, disciplina y talento de quienes practican este deporte a nivel profesional y amateur.

Día del Futbolista Panameño

Se celebra cada 6 de mayo en honor al aniversario del luto a Rommel Fernández Gutiérrez, ídolo nacional y pionero del fútbol panameño en el extranjero, especialmente en España, donde dejó una huella imborrable.

Fernández falleció en 1993, y su legado trascendió generaciones, convirtiéndose en símbolo de esfuerzo, perseverancia y orgullo para el país.

Esta fecha se conmemora oficialmente desde el año 2013, como una forma de reconocer el sacrificio y talento de los futbolistas panameños, así como su contribución al crecimiento del deporte a nivel nacional e internacional.

Embed - Federación Panameña de Fútbol on Instagram: "Nunca te fuiste... estás presente en los goles de cada jugador panameño . Eres eterno, Rommel Fernández "
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